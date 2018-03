Sabato a Viareggio l’assemblea dei pensionati della Cia

VIAREGGIO – L’Associazione Nazionale Pensionati CIA, la più numerosa in assoluto in termini di iscritti in tutto il territorio provinciale promuove la settima assemblea elettiva sabato 24 Marzo alla Croce Verde di Viareggio. Equità, diritti, partecipazione sono le parole chiave di un appuntamento che prenderà il via alle 10,00 con l’apertura dei lavori e l’elezione delle Commissioni e proseguirà per tutta la mattinata. Oltre al presidente interverranno anche il Vice Sindaco del Comune di Viareggio, Valter Alberici e l’assessore al sociale Gabriele Tomei. Non soltanto agricoltura i pensionati CIA sono ormai rappresentanti di molte categorie e professioni per questo devono sempre più costituire un interlocutore importante per le istituzioni in materia di scelte e strategie relative ai servizi destinati a questa fascia di età. L’Assemblea eleggerà il nuovo presidente e le varie cariche dirigenziali a cui sarà affidato proprio il compito di far sentire la voce dei pensionati in tutte le sedi, portando avanti battaglie che nella società di oggi diventano sempre più centrali per qualsiasi comunità. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Regionale dell’ANP Toscana, Alessandro del Carlo. Al termine dei lavori pranzo al ristornate “Menghino”. Info Segreteria organizzativa Via Carlo Del Prete, 347/P Lucca tel. 0583 1717318. Appuntamento dunque sabato 24 marzo a partire dalle 10,00 alla Croce Verde di Viareggio.