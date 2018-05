Sabato a Lucca tutti di corsa con l’ottava edizione del Trofeo Unuci

LUCCA – A Lucca ritorna puntuale sabato 2 giugno la marcia non competitiva “8° Trofeo UNUCI”, valida per il Trofeo CIMS delle Tre Province (Pisa-Lucca-Livorno).

La manifestazione, nata nel 2011 come evento collaterale alle celebrazioni della Festa della Repubblica, è cresciuta di anno in anno divenendo un evento aggregativo a livello non solo lucchese; anche quest’anno gli organizzatori prevedono infatti di superare il migliaio di partecipanti, un serpentone che attraverserà festoso la città e l’immediata periferia di Lucca.

Durante il percorso sono previsti punti di ristoro, ponte radio e servizio sanitario, tutto impeccabilmente gestito come sempre dai volontari della Misericordia di Lucca con il suo Gruppo di Protezione Civile.

Partenza libera dal Foro Boario – Monte S. Quirico dalle 7:30 alle 8:30 e iscrizioni subito prima dalla partenza, con premio di partecipazione per tutti gli iscritti.