Rugby, Lucca riprende la marcia da Pontedera

LUCCA – Dopo quasi un mese di pausa, torna in campo il Rugby Lucca di mister Matteo Giovannico che, dopo il successo nel primo turno della poule promozione contro il Florentia, cerca a Pontedera una nuova vittoria per continuare ad inseguire il sogno del salto di categoria.



Nonostante le pessime condizioni meteo delle ultime settimane che hanno in parte costretto i lucchesi a modificare il piano di allenamento, capitan Mei e compagni arrivano alla sfida contro il Bellaria Cappuccini in ottima forma. La vittoria di Firenze, contro una diretta rivale per la promozione, arrivata con una prova molto autorevole, ha dato ulteriore fiducia e consapevolezza nei propri mezzi alla squadra che punta ad ottenere il secondo successo esterno consecutivo.



Non sarà comunque una partita facile per la formazione biancorossa: il Bellaria infatti, nel primo turno, ha pareggiato per 8 – 8 contro la formazione spezzina del Golfo Poeti che ha chiuso la regular season alle spalle del Rugby Lucca estromettendo dal discorso promozione il più quotato Rufus San Vincenzo. Una sfida dunque da non sottovalutare per Mei e compagni, chiamati ad un’altra prova di autorità su un campo difficile per proseguire la corsa alla promozione.