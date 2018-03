Rugby Lucca, la sfida con Prato è il crocevia della stagione

LUCCA – Rischia di essere il crocevia della stagione la sfida che si giocherà domenica (18 marzo) al Bernardo Romei dell’Acquedotto. Alle 14,30 infatti il Rugby Lucca, secondo in classifica, scenderà in campo contro la capolista Gispi Tigers. Un’occasione ghiottissima per la formazione rossonera di conquistare il primato. In un torneo così breve come la poule promozione, che comprende solo 10 partite ogni passo falso rischia di essere fatale. Per questo una vittoria contro Prato sarebbe fondamentale: un successo infatti significherebbe mettere qualcosa in più che un piede nella categoria superiore, obiettivo dichiarato fin da inizio stagione. Viceversa, una sconfitta non solo allontanerebbe il primo posto ma farebberientrare nel discorso promozione anche altre pretendenti come Firenze 1931 e Florentia.

Dal canto loro, capitan Mei e compagni arrivano all’appuntamento più importante dell’anno in condizioni non ottimali. La battaglia nel fango di Pontedera ha lasciato strascichi importanti.

Mister Giovannico dovrà rinunciare a diversi titolari tra cui il seconda linea Cavallo e l’apertura Carignani, due degli elementi più positivi fin qui in casa lucchese. Ma questo non può certo rappresentare un alibi per la truppa rossonera che ha preparato la sfida in maniera meticolosa in settimana. Appuntamento al Romei dunque per la sfida dell’anno.