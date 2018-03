Rugby: dodicesima vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Giovannico

LUCCA – Battaglia doveva essere e battaglia è stata. Nello scontro diretto che metteva di fronte prima e seconda della classe, il Rugby Lucca ottiene la dodicesima vittoria consecutiva sconfiggendo i Gispi Tigers di Prato per 15-14. Una vittoria fondamentale non solo perché permette ai rossoneri di mantenere la propria imbattibilità ma anche perché, con questo successo, il XV rossonero conquista il primato solitario nella poule promozione.

Peccato che lo scontro diretto che avrebbe sicuramente garantito un alto tasso di spettacolarità sia stato inficiato dal maltempo che ha di fatto impedito alle due formazioni di esprimersi al massimo delle loro possibilità. Anche stavolta però, come la scorsa settimana a Pontedera, Lucca ha dimostrato di crederci di più, portando a casa un successo tanto meritato quanto importante.

La squadra di casa parte male e regala il primo tempo agli avversari che passano in vantaggio nei primi minuti di gioco grazie ad una meta segnata su maul. Gli ospiti però non sono in grado di sfruttare le difficoltà dei lucchesi che faticano a trovare le giuste misure. Così, la prima frazione si chiude sul 7-0.

La ripresa è tutta un’altra storia con Lucca che rientra in campo con un piglio nettamente diverso e con un gioco più ordinato. I locali lavorano ai fianchi i pratesi che alla lunga crollano: la grande pressione dei rossoneri porta gli ospiti a commettere anche molti falli, sanzionati con due cartellini gialli. Lucca, a questo punto, prende in mano la partita e prima accorcia le distanze grazie ad una meta di forza di Consonni e poi passa in vantaggio con Marconi che sfrutta una bella intuizione di Gonella (man of the match). Un calcio di punizione trasformato da Gallorini porta i suoi oltre il break sul 15-7. Punti che si riveleranno decisivi.

Nel finale di gara, Prato si riversa in avanti alla disperata ricerca del nuovo vantaggio ma la difesa lucchese tiene. Solo all’ultima azione la formazione ospite riesce a trovare un’altra meta, ancora su maul. Una marcatura che rende meno amara la sconfitta dato che consente ai Tigers di conquistare un punto in classifica per aver chiuso l’incontro con uno scarto inferiore ai 7 punti. Lucca può comunque gioire per la vittoria e per il primato.

Come detto, l’incontro è stato pesantemente condizionato dal maltempo che ha impedito ad entrambe le squadre di esprimersi al meglio. Per quanto riguarda Lucca, ottima la difesa che si sta rivelando il vero punto di forza di questa squadra. Una squadra che sa soffrire e che sa reggere l’urto degli attacchi ospiti, anche per diverse fasi, senza mai andare in affanno. Una qualità che in partite come questa può fare la differenza. In attacco, ci sono stati molti errori per la troppa frenesia. La chiave di volta del match si può dire sia stata la richiesta del mister di abbassare un po’ il numero dei giri e proporre un gioco un po’ più “ragionato”. Una mossa che ha pagato. Dal canto suo, Prato può recriminare per non aver chiuso l’incontro nel primo tempo, quando la squadra di casa sembrava sul punto di crollare.

Adesso per capitan Mei e compagni il tour de force prosegue. Domenica prossima (25 marzo) infatti, si torna già in campo. Al Romei sarà di scena il Golfo Poeti per quella che sarà un’altra sfida molto intensa ed equilibrata. Se è vero infatti che i lucchesi hanno sempre battuto gli spezzini in regular season, è anche vero che le sfide tra le due squadre sono sempre state molto equilibrate. Lucca avrà quindi bisogno di tutto il sostengo dei propri tifosi per difendere il primato.