Rudy Michelini è il primo vincitore della Coppa Ville Lucchesi

LUCCA – Rudy Michelini ha vinto la 1^ Coppa Ville Lucchesi, rally storico promosso dall’Automobile Club di Lucca in collaborazione con l’associazione Eventi & Motori, inteso a promuovere la bellezza delle colline lucchesi attraverso una competizione automobilistica per vetture che hanno scritto la storia del motorsport a livello internazionale.

Partito un po’ guardingo, l’alfiere Movisport – coadiuvato alle note da Michele Perna – al volante di una Porsche 911 SC del Team Guagliardo gommata Pirelli, ha pagato in avvio di gara la mancanza di conoscenza della vettura con cui si cimentava per la prima volta in carriera. Nonostante ciò ha mantenuto una guida incisiva chiudendo il primo giro di prove speciali al secondo posto, alle spalle dell’esperto pilota di auto storiche Alberto Salvini.

Nel corso della gara, una serie di regolazioni d’assetto e il progressivo adattamento dello stile di guida hanno avvicinato Michelini all’avversario che, complice una toccata, è uscito di scena cedendo al pilota lucchese il comando dopo la PS4.

Prova dopo prova i tempi del duo Michelini–Perna hanno continuato a migliorare e, grazie a tre scratch, gli hanno assicurato il gradino più alto del podio. Una vittoria che ha un sapore ancora più dolce per il legame intimo e familiare tra il pilota toscano ed i luoghi attraversati dal rally.

Michelini e Perna scrivono così per primi i loro nomi nell’albo d’oro di questa competizione che ha avuto ottimi riscontri tra addetti ai lavori e appassionati, e per la quale si prefigura un promettente futuro.

“Una vittoria assoluta che per me è stata un’emozione unica – commenta Michelini – non solo perché si tratta del rally di casa ma soprattutto perché per me i rally sono nati su queste strade, con mio nonno che mi portava a vedere le prime prove speciali quando ero bimbo. Un’impresa immensa guidare queste macchine – prosegue Rudy – in quanto ho dovuto stravolgere completamente il mio stile di guida prova dopo prova, e sono anche tanto impegnative fisicamente. Complimenti a chi ci corre abitualmente. Sono stato davvero soddisfatto di questo risultato e di aver preso parte a un evento organizzato in modo impeccabile nei minimi dettagli e che ci ha regalato un’atmosfera unica dalla partenza al palco di arrivo.

Terminata l’euforia dei festeggiamenti adesso si torna con la testa al CIR, e in particolare al CIRA che resta l’ambizione principale del pilota lucchese, con il Rally di Roma Capitale in programma dal 20 al 22 luglio, ennesimo banco di prova per Rudy e Michele che torneranno a bordo della Skoda Fabia R5 per confrontarsi con i migliori interpreti del panorama rallystico tricolore.