Rubano abiti firmati per 10mila euro ma vengono scoperte della Polstrada

LUCCA – Si erano finte interessate ai capi griffati, ma, invece di pagarli, avevano guadagnato l’uscita con le borse belle piene di abitini per bimbi. E’ accaduto a Sarzana, in un negozio di abbigliamento per i più piccoli e protagoniste sono due donne, una di 44 e una 30 anni, originarie della provincia di Pisa, che erano riuscite a portare via una trentina di capi tra giubbini, pantaloni e altro.

A rompere le uova nel paniere, però, ci ha pensato la polizia stradale di Lucca che, in questi giorni, è impegnata in un servizio straordinario di controllo a reticolo del territorio, per mantenere sotto controllo la situazione e far sì che questi giorni di traffico intenso si svolgano tranquillamente.

Le due ladre, infatti, sono fermata nell’area di servizio Versilia Ovest, dove le due donne si erano fermate con la loro Lancia Ypsilon: l’intrattenersi troppo a lungo con gli addetti della pompa di benzina ha fatto suonare il campanello d’allarme della pattuglia della Sottosezione di Viareggio e insospettito gli agenti che hanno voluto capire meglio chi fossero queste due.

La pattuglia le ha seguite e fermate, scoprendo, in questo modo, che tutte e due avevano dei conti in sospeso con la giustizia per reati attinenti al furto. Questo ha fatto sì che scattasse la perquisizione dell’auto, dalla quale sono venute fuori varie buste con all’interno i capi d’abbigliamento di note marche, per un valore complessivo di circa 10mila euro.

La polizia stradale in breve è risalita ad alcuni negozianti di Sarzana che, contattati, hanno confermato la visita delle due donne e il conseguente ammanco di merce, restituita quindi ai legittimi proprietari, mentre per le due donne è scattata la denuncia per furto.