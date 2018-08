Ruba trolley e soldi a due turisti: denunciata dalla polizia una donna a Viareggio

VIAREGGIO – La polizia ieri (10 agosto) ha fermato una donna che aveva commesso un furto ai danni di due turisti in vacanza a Viareggio.

La donna, infatti, assieme a due complici – al momento ignoti – approfittando di un momento di disattenzione delle vittime, che si erano concesse un momento di riposo nel parcheggio di via Coppino, è riuscita a portare via dall’auto un trolley e un portafogli con 400 euro in contanti.

Non appena ricevuto l’allarme, la polizia si è messa a caccia dei ladri, con in mano la descrizione della sospettata: è stato così che una pattuglia ha rintracciato la donna con ancora la refurtiva.

Accompagnata negli uffici del Commissariato di Viareggio per gli accertamenti di rito, la donna è stata denunciata per furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Nel frattempo proseguono le indagini per rintracciare anche i due complici della donna.