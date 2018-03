Ruba accessori per telefonia: arrestato dalla polizia

LUCCA – Ruba accessori per la telefonia ma gli va male e viene arrestato dalla polizia. E’ accaduto ieri sera, quando la Volante è stata allertata per un furto avvenuto all’interno di un supermercato alle porte di Lucca, su viale Carlo Del Prete.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno verificato che l’uomo si era impossessato di accessori di un valore di 115 euro.

Il malvivente è risultato essere già noto alle forze dell’ordine, proprio per episodi di questo genere: ha infatti al suo attivo numerosi precedenti analoghi e qualche sera fa aveva già rubato merce simile, sempre per un valore pari a 150 euro in un altro supermercato.

L’uomo questa mattina è comparso davanti al giudice: nella direttissima l’avvocato difensore ha invocato i termini a difesa e, adesso, si trova in libertà.