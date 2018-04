Rotary Club di Lucca dona due importanti strumenti al Pronto Soccorso di Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Sei monitor specializzati per aumentare la dotazione strumentale delle strutture di Pronto Soccorso di Lucca e Castelnuovo Garfagnana.

Sono stati donati dal Rotary Club di Lucca che oggi (sabato 7 aprile) ha consegnato anche i due nuovi importanti strumenti destinati all’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo.

<<Con la consegna di questi due strumenti al Pronto Soccorso di Castelnuovo Garfagnana – ha spiegato il presidente del Rotary Club Lucca, Giancarlo Nolledi – portiamo a termine un progetto di service a cui teniamo molto e per il quale siamo al lavoro da oltre un anno. Siamo molto contenti di poter aiutare nell’attività quotidiana la struttura di Pronto Soccorso di Castelnuovo Garfagnana, così come è già stato fatto con quella di Lucca, a cui nel mese di dicembre 2017 abbiamo consegnato quattro di questi stessi monitor. Ribadiamo che abbiamo concentrato le risorse del nostro Club, con la collaborazione fattiva del Distretto e di alcuni nostri soci, su strumenti utilizzati ogni giorno per la visualizzazione dei parametri vitali dei pazienti, come ci era stato indicato dagli stessi sanitari e dei vertici Asl.

In tutta umiltà, è una risposta che abbiamo voluto e potuto dare in un settore molto sensibile per la nostra comunità, come appunto quello sanitario, e riteniamo che questo possa rappresentare un aiuto concreto al buon funzionamento delle due strutture di Pronto Soccorso>>.

<<L’iniziativa – ha detto anche Nolledi – è stata concertata con l’ingegner Mirco Magnani, direttore delle Tecnologie Sanitarie, e con il dottor Raffaele Domenici, socio del Rotary e direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL Toscana nord ovest. All’iniziativa ha lavorato anche l’intero consiglio direttivo di questa annata, che ringrazio per la disponibilità e la partecipazione>>.

La consegna ufficiale dei due monitor specializzati al “Santa Croce” è avvenuta alla presenza della direttrice degli ospedali di Lucca e Valle del Serchio Michela Maielli, della responsabile sanitaria del presidio della Valle del Serchio Romana Lombardi, della direttrice del Pronto Soccorso di Lucca Fabiana Frosini, della responsabile del Pronto Soccorso di Castelnuovo Piera Banti, del coordinatore infermieristico della struttura Marco Landi e di altri professionisti dell’Azienda sanitaria.

<<Ringraziamo il Rotary Club di Lucca – ha sottolineato la dottoressa Maielli – per il supporto offerto, con la donazione di strumenti che consentiranno anche al personale di Pronto soccorso di Castelnuovo Garfagnana, come avvenuto per quello di Lucca, di lavorare sempre meglio. Grazie a questo importante contributo, infatti, i nostri professionisti avranno a disposizione ulteriori macchinari in grado di garantire una valutazione costante dei parametri vitali. Questi atti di generosità sono importanti per le nostre strutture, soprattutto quando sono, come nel caso specifico, mirati e basati su esigenze concrete evidenziate dai nostri operatori>>.