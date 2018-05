Rossi: “Viareggio mostra al mondo il valore della produzione toscana”

VIAREGGIO – “Dopo la scommessa dell’anno scorso con il lancio di un nuovo evento promozionale per la nautica nel segmento degli yacht medio-lunghi, siamo contenti che questa seconda edizione registri una crescita del numero di marchi ed espositori presenti, delle barche in acqua, degli appuntamenti che animeranno Viareggio e la Versilia. Anche per il 2018 la Regione sostiene l’evento, convinta della sua compatibilità con il Salone nautico di Genova, che è rivolto alle imbarcazioni più piccole, e della necessità di una manifestazione che mostri al mondo intero il valore della produzione toscana ed italiana laddove viene realizzata ed è immediatamente percepibile, potendo visitare nello stesso luogo sia le barche in acqua che quelle in costruzione nei capannoni a ridosso del porto”.

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla vigilia della presentazione della seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, manifestazione internazionale della nautica di alto livello che si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 maggio a Viareggio, e che sarà presentata alla stampa nella mattinata di domani, venerdì 4 maggio, nella Sala Viani del Palazzo delle Muse, dove è ospitata la Galleria d’arte moderna e contemporanea.

“Mi auguro che a livello nazionale aprano finalmente gli occhi sostenendo più apertamente anche il Versilia Yachting Rendez-vous, vista l’unicità della location in cui viene realizzata. Dietro ad ogni yacht c’è inoltre una lunga filiera, spesso toscana, che parte dai cantieri ma coinvolge anche altri settori, dal design alla ricerca per continue innovazioni tecnologiche e nei materiali, dall’arredamento degli interni alla componentistica, alla motoristica al digitale. Ecco perché la Regione segue con attenzione i rapporti tra cantieri ed artigiani, i progetti di ricerca nel settore, la formazione dei lavoratori con specifici finanziamenti, i vari confronti sindacali, così come ci stiamo adoperando per sviluppare in futuro un’offerta complementare tra i vari eventi promozionali della nautica organizzati in Toscana”, ha aggiunto il presidente Rossi.