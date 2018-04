Room6, B.K e Brawndo Von Petroff i finalisti della 2 edizione di Artemica

CAPANNORI – Le band Room6 di Pisa (progressive Rock/Grunge) e B.K di Lucca (hard rock) di Lucca (Indie Pop, cantautorato italiano) sono i tre finalisti della seconda edizione del contest musicale ‘Artemica’ – Musica dentro – promosso dal Comune in collaborazione con Final Crew svoltosi con successo lo scorso fine settimana nel parco di Artémisia. I tre finalisti disputeranno la finale sul palco del Concertone del 1° maggio in piazza Aldo Moro a Capannori alle ore 15.10.

I premi in palio: il primo classificato riceverà: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, ripresa audio dell’esibizione e registrazione di una demo presso uno studio di registrazione professionale. Il secondo classificato riceverà in premio: produzione di un videoclip live (durante la finale) con ripresa video e successivo montaggio, la ripresa audio dell’esibizione. Il terzo classificato avrà in premio la ripresa audio dell’esibizione.

In palio anche una borsa di studio del valore di 500 euro per l’accesso ai corsi 2018- 2019 della Jam Accademy di Lucca. Durante la finale del concorso Artemica verranno indicati i tre migliori musicisti, tra i quali una giuria di docenti della Jam Accademy selezionerà il vincitore finale della borsa di studio.Un’importante opportunità per tutti i partecipanti al contest, che avranno la possibilità di usufruire anche di un importante e qualificato momento formativo utile alla propria crescita professionale.

Gli altri partecipanti al contest, Lupi di Lunata (Lucca), I Principessina (Lucca), PsycheDelica (Lucca), CIVICO 3 (Firenze), Double One (Firenze), La Marea (Lucca), Backfire (Lucca), Mike Baker (Pisa), Sinfull (Firenze) si esibiranno invece il giorno precedente lunedì 30 aprile alle 15.30 nell’ambito della manifestazione ‘Aspettando il 1° maggio tra musica e cosplay’.