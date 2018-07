‘Romeo e Giulietta stanno bene!’: Ad “Utopia del Buongusto”, novità teatro dedicata al tema dell’amore

CAPANNORI – Il tema dell’amore in primo piano per il festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto”. Sabato 21 luglio 2018 alle 21,30 nel cortile della Chiesa di Guamo, frazione di Capannori (Lucca) in Via Chiesa 7, va in scena lo spettacolo di prosa “Romeo e Giulietta stanno bene! Amore contro tempo”. Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare, con Andrea Kaemmerle, Anna Di Maggio e Silvia Rubes. Senografia di Marco Fiorentini. Produzione di Guascone Teatro con il contributo della Regione Toscana.

La produzione più romantica di Guascone Teatro guarda al teatro classico, prende la storia d’amore più famosa e passionale e la filtra attraverso il suo sguardo comico e dolce, toccando quasi un realismo magico in odore di Marques e Borges. «Ci avete mai pensato – spiega Andrea Kaemmerle – a cosa ne sarebbe stato di Romeo e Giulietta se quella notte non fossero morti?».

Romeo e Giulietta stanno bene, non sono morti, anzi hanno dovuto vivere per tantissimi anni affrontando tutte le difficoltà quotidiane dovute a convivenza, lavoro, vecchiaia e modernità. Lo spettacolo ricorda (quasi citandoli) molti capolavori del teatro del 900, da “Giorni Felici” a “Rumori fuori scena”. Il testo è un omaggio dolcissimo all´amore lento, quello che dura, quello che sa trasformarsi da passione in esperienza. L´amore dei nostri nonni, l´amore dei resistenti. I tre artisti si muovono da più di 25 anni in modo indipendente e molto personale, si tratta di tre onesti e talentuosi cercatori di bellezza che si sono messi alla ricerca di un amore che non si consuma e lo hanno trovato.

Cena in luogo alle 20,00. Informazioni e prenotazioni al 3280625881-3203667354. Programma completo su www.guasconeteatro.it. Da non perdere: una visita alla Villa reale di Marlia e Villa Torrigiani a Camigliano con i loro immensi parchi.