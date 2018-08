Rocambolesco inseguimento sulla via Aurelia: arrestato un giovane alla guida di un’auto rubata

VIAREGGIO – Inseguimento dei carabinieri fino a Montignoso per arrestare un uomo accusato di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, che ha tentato invano di darsi alla macchia e sfuggire all’arresto.

L’inseguimento è avvenuto sull’Aurelia per finire in una zona boschiva a Montignoso. Tutto nasce durante un controllo dei carabinieri del Nucleo investigativo, in azione per la prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio messo in atto in Versilia, quando, all’altezza di Pietrasanta, verso le 2 di notte, i militari dell’Arma hanno notato una Bmw con due giovani a bordo.

Il controllo della targa ha dato subito l’esito immaginato dagli investigatori: si trattava, infatti, di un’auto il cui furto era stato denunciato lo scorso 30 luglio a Borgo a Mozzano.

A quel punto, i carabinieri di servizio hanno chiesto l’aiuto dei colleghi e i rinforzi sono arrivati da Viareggio, in modo da poter fermare l’auto in sicurezza. Intimato l’alt, però, il conducente della Bmw, con una brusca sterzata, si è buttato nella corsia di marcia opposta e ha percorso un tratto di strada contromano, rischiando più volte lo scontro frontale con i veicoli provenienti dal senso opposto.

Inseguito da tre pattuglie, il conducente della Bmw, visto il posto di blocco dei carabinieri, ha cercato di darsi alla macchia e ha imboccato ad altissima velocità una rotonda, danneggiando una ruota sul cordolo e, quindi, si è buttato in una strada secondaria a fondo cieco, fino ad arrivare a uno sbarramento, dove conducente e complice hanno abbandonato l’auto per fuggire in direzioni opposte nei boschi attorno.

Verso le 3, i carabinieri hanno raggiunto uno dei due che è stato bloccato, nonostante le difficoltà dovute sia al buio, sia ai rovi, tra i quali l’uomo aveva cercato rifugio e che rendevano proibitivo percorrere quel tratto di bosco.

Il malvivente, una volta trovato e tirato fuori dai rovi tra i quali era nascosto, ha opposto un’energica resistenza, con calci, pugni e strattoni, ma alla fine è stato immobilizzato e arrestato.

Sia il fuggitivo che i carabinieri hanno riportato lievi lesioni.

L’arrestato – un ragazzo di 23 anni, di origine albanese con domicilio in lucchesia e già noto alle forze dell’ordine – adesso si trova detenuto nel carcere ‘San Giorgio’ di Lucca, a disposizione della Procura di Lucca.

Il secondo fuggitivo, nonostante le ricerche e l’intervento del Gruppo Fari dei Vigili del fuoco di Pietrasanta, che ha illuminato la zona, è riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce, ma sono in corso indagini finalizzate alla sua identificazione.

La macchina che era stata rubata a Borgo a Mozzano dopo un tentato furto in abitazione che aveva già portato in carcere un altro malvivente, è stata sequestrata e, adesso, sarà sottoposta a rilievi tecnico-scientifici.