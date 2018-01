Robert Andreoni arriva al Teatro del Giglio con “Il ragazzo con La Valigia”

LUCCA – Debutterà al Teatro del Giglio di Lucca alle 21,30 di domenica 4 febbraio, il musical autobiografico “Il ragazzo con La Valigia”, testo e regia di Robert Andreoni, ballerino ed attore. Uno spettacolo autoprodotto, con il supporto dell’Associazione Socio Culturale “Asci”, che affronta senza falsi pudori i temi dell’abbandono, dell’omosessualità e delle diversità.

<<A 18-20 – racconta Robert alla conferenza stampa di presentazione del musical – si è giovani ma ci sono idee, pensieri, ma soprattutto c’è un passato. In questa storia si parla non solo di pregiudizi e società, ma di una vita trascorsa fra tante porte chiuse, di un ragazzo che trova nel musical un aiuto e una direzione. Credo che questo sia uno spettacolo molto emozionante e di forte impatto>>.

La data si avvicina e l’agitazione cresce, ma grande è la soddisfazione per il Teatro del Giglio e per lo staff di questo musical rispetto alla realizzazione di quello che era un vero e proprio sogno, già presentato fuori dalla nostra città ed ora accolto a Lucca a gran voce, pur tra mille difficoltà.

<<Se sono quì è perchè mi sono fidato di questo ragazzo – esordisce Patrizio Pierattini, che interpreta il padre adottivo di Rober -. Un ruolo, il mio, non facile ma che sicuramente fa riflettere e mi ha permesso di lavorare dentro di me>>. Dello stesso avviso anche” Zack”, ossia Samuele Ghiselli, che interpreta colui che fa innamorare il ragazzo con la valigia, e Liza Lipari, alla quale è affidato il doppio ruolo di madre biologica di Rober e della professoressa, la quale si emoziona e definisce lo staff del musical come una famiglia che condivide un percorso importante.

<<Sono una dei pochi attori che erano presenti nel primissimo cast di due anni – afferma Irene Baruffetti, voce narrante -, dopo un provino fatto proprio a Lucca. E’ tanta la stima e l’ammirazione per Robert e il suo estro ha contribuito a creare il mio personaggio: un narratore un po’ diverso dal solito, che sì racconta ma affonda anche nelle emozioni e nei sentimenti sulla scena>>.

Chiara D’Andrea, cantautrice, ha curato alcune delle musiche dello sperracolo e di questa sua esperienza racconta: <<Di base sono una cantautrice e per me non è stato semplice essere impersonale e inserirmi non solo in una storia non mia, ma anche in un contesto musicale già avviato. E’ stato via via attraverso un confronto che siamo riusciti a trovare un punto di vista condiviso. Robert è un osservatore quando lavora e trasforma le prove, cercando di assecondare le inclinazioni positive e mettendo a proprio agio, senza sottovalutare mai chi lavora con lui>>.



La trama: Oggi Robert ha quasi 18 anni, la valigia di cui lui vuole parlarvi è la sua. Ma che cos’ha di speciale? Robert ha cominciato ad averla a solo 40 giorni, ma forse meglio definirla un fagottino più che una valigia, proprio come lui, piccolo piccolo. Per uno strano e forse un poco crudele gioco della vita la sua valigia, reale ed emotiva, ha continuato a crescere man mano che anche lui cresceva, riempiendosi di illusioni, desideri, delusioni, sofferenza e ricerca. Robert sente che oggi quella valigia non è solo un peso da portarsi dietro, ma è anche parte della sua ricchezza con tutto ciò che essa contiene e non ha timore di aprirla, cercando di essere a sua volta di aiuto, sostegno e stimolo a tanti altri ragazzi con la valigia e, perchè no, magari anche a quanti non hanno mai avuto bisogno di farla, ma sentono la voglia di mettersi in gioco, aprendosi agli altri ed ad altre storie.

Compongono il cast, trentacinque giovani ballerini, cantatori, professionisti, semiprofessionisti e giovani emergenti provenienti da un po’ da tutta Italia.

Regia e Coreografie a cura di Robert Andreoni – Musiche: Beatrice Cinquini e Chiara D’Andrea

Luci e audio: Martinelli Luca e la Tana del lupo – Scenografie: Enrico Spizzichino

Sceneggiatura Alessio Cherubini – Costumi Laura Del Grande, Irene Baruffetti, Officina del Ballo

Tecnici del palco: Sara Vernacchio, Gianluca Niccoli e Debora Bovani – Direttore artistico: Marco Dapice – Gestione amministrativa : Diana Mori – Ufficio stampa: Antonella Pera

Personaggi ed interpreti

Rober, Robert Andreoni – Mamma biologica, Liza Lipari – Mamma adottiva, Chiara D’Andrea

Papà adottivo, Patrizio Pierattini – Narratrice, Irene Baruffetti – Angelica piccola, Matilde Trevisan, Angelica adulta, Mila Damato e Giulia Donati – Rober piccolo, Leonardo Trevisan – Stefano, Leonardo Delfanti – Emma, Federica Casserini – Iole, Manuel Sbriglione – Professoressa, Liza Lipari – Zack, Samuele Ghiselli – Infermiera, Sara Orsi – Dottoressa, Silvia Rosellini – Sorella, Elena Aiello – Educatrice, Jessica Bertocchi – Amici di Robert piccolo, Lenzi Nicola, Lenzi Matilde

Compongono il cast dei cantanti “Le valigie “

Chiara D’Andrea, Patrizio Pierattini,, Liza Lipari, Massimo Sigismondo, Letizia Niccoli, Elisa Niccoli,, Gianluca Niccoli, Andrea Quintavalle.

Il Ciorpo di ballo “I sogni di Robert”

Letizia Niccoli, Elisa Niccoli, Giulia Donati, Manuel Sbriglione, Elena Aiello, Eleonora Masumeciu, Jessica Orsi, Mila, Sarà Orsi, Federica Casserini, ,Andrea Simonetti, Rober Andreoni.

Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza alll’A.I.L Sezione di Lucca.

(Associazione Italiana contro le Leucemie)

Info e Prenotazioni al 334 7413652 oppure Teatro del Giglio Lucca 0583 465320