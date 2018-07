Riunione sugli impianti sportivi in Commissione consiliare a Lucca

LUCCA – Si è riunita questa mattina la Commissione politiche formative sport, cultura e genere del Comune di Lucca sotto la presidenza della consiglera Maria Teresa Leone per affrontare e discutere la situazione degli impianti sportivi sul territorio comunale. Oltre ai consiglieri erano presenti l’assessore allo sport Stefano Ragghianti e il dirigente Giovanni Marchi. Come specificato dalla presidente la commissione era stata richiesta dal gruppo ‘ Forza Italia’ per avere lo stato dell’arte sull’argomento, (concessioni, affidamenti, bandi e gare ). L’assessore ha sintetizzato la situazione complessiva dei circa 64 impianti sportivi distinguendo tra quelli a gestione diretta dell’amministrazione, nove impianti concessi in affidamento in base al regolamento comunale del 2015 (n. 2 con scadenza 2026 e n. 7 con scadenza 2027 ), 32 impianti in concessione annuale, n. 3 avvisi ad evidenza pubblica in corso e con l’intenzione di affidare tra 15 e 18 impianti entro la fine dell’anno o i primo mesi del 2019 sempre mediante pubblici avvisi.

Ragghianti ha inoltre nuovamente ricordato la situazione dei progetti presentati per opere di ristrutturazione degli impianti, con riferimento al progetto per la pista di atletica e del palazzetto dello sport e, con progetto più ridotto, di rifacimento del soffitto della pista di pattinaggio di Via del Brennero.

L’assessore ha poi richiamato l’importante accordo sottoscritto tra l’associazione Amici della Pallacanestro ONLUS e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in ordine alla destinazione dei fondi raccolti in occasione dell’organizzazione del Trofeo Lovari che, in parte, saranno destinati ad opere di manutenzione degli impinati stessi.

Il dirigente Marchi ha invece illustrato il meccanismo di funzionamento gestione e utilizzo degli impinati stessi specialmente in caso di utilizzo e affidamento a più soggetti dello stesso impianto, con riferimento anche agli impianti scolastici, circa 17.

Si è sviluppato il dibattito, con vari interventi.

La commissione ha ritenuto utile l’acquisizione dei dati riferiti in modo dettagliato, sia dal dirigente che dall’assessore e la Presidente ha ipotizzato la continuazione del percorso prevedendo nel prossimo incontro la partecipazione del ditrettivo della Consulta dello sport, rilevando che le tematiche in questione sono importanti e significative ritenendo tali attività importanti per il futuro delle giovani generazioni.