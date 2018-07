Ritardi ai lavori alla rotonda di Sant’Anna. Allarme di Confesercenti

LUCCA – C’è molta preoccupazione tra i commercianti della zona ovest della città, per il ritardo nei lavori che interessano la viabilità della circonvallazione nei pressi di porta S. Anna.

«Da diversi giorni il cantiere che interessa la zona è fermo e non si vede assolutamente nessuno al lavoro – si legge in una nota di Confesercenti Lucca. Questo comporta ovviamente un grave danno per tutte le attività, in quanto, essendo stato allestito il cantiere di lavoro, sono stati sottratti tutti gli stalli blu adibiti a parcheggio. Senza considerare poi che siamo nel pieno della stagione turistica e sicuramente non è una bella immagine arrivare nei pressi della Porta e trovare un cantiere abbandonato, che sicuramente non invoglia all’ingresso in città attraverso tale varco».

La conclusione di Confesercenti: «Durante l’incontro svolto nei mesi scorsi con l’amministrazione era stato definito un crono programma che vediamo non rispettato e questo ci preoccupa. Tutte la attività della zona hanno registrato un drastico calo delle presenze, vuoi per la mancanza degli stalli adibiti a parcheggio, vuoi per il cantiere che non invita ad entrare in città. Chiediamo all’amministrazione di sapere quali siano i motivi di tale stop, con la volontà di trovare quanto prima una soluzione che possa alleviare il più possibile il danno subito».