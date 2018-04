Rischio balneabilità, Marcheschi e Zucconi: Basta col teatrino degli “scarichi”

VERSILIA – «Se il divieto di balneazione è diventato cronico, o le soluzioni individuate non sono state efficaci o i responsabili si sono rivelati inadeguati: puntuale come ogni anno infatti si ripresenta il problema della balneabilità sulla costa versiliese e parte il teatrino delle soluzioni tampone e degli scarichi di responsabilità. La buona notizia è che il gestore GAIA ha finalmente ottenuto il maxi finanziamento per gli interventi stabiliti nell’Accordo di programma 2014, ma fino al completamento dei lavori previsti come si intendono evitare altri divieti di balneazione?!» a chiederselo sono il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Paolo Marcheschi, e il deputato Riccardo Zucconi.

«Dall’accordo di programma e gli impegni morali sono ben passati quattro anni, Sindaci, Gaia e Regione si sono resi protagonisti di un vero teatrino degli “scarichi”, ma solo di quelli di responsabilità, con i risultati oggi sotto gli occhi di tutti – prosegue Marcheschi – la Regione però avrebbe potuto fare di più: se Rossi, peraltro presidente del Collegio di vigilanza dell’accordo, ritiene davvero che i Comuni non abbiano fatto il dovuto perché non ha commissariato e preso in mano la situazione?! Intanto oggi ci ritroviamo con un rischio di divieto permanente, che sarebbe un disastro per i bagnanti ma soprattutto per le ricadute economiche sull’intera Versilia, e nessuna proposta che possa garantire serenità in attesa della fine dei lavori e dei primi risultati». «“La Regione ha fatto la sua parte” ha ribadito Rossi a più riprese, ma l’ha fatta bene? A vedere i risultati non sembrerebbe – attacca ancora Marcheschi – ad ogni modo presenterò un’interrogazione per fare chiarezza anche sui finanziamenti regionali di questi anni e su come sono stati spesi».

«Considerato il carattere di urgenza della situazione e la necessità di chiarezza anche per il prossimo futuro, ho chiesto al Presidente della Commissione regionale di competenza Stefano Baccelli di svolgere un sopralluogo sul territorio con i consiglieri membri e convocare quanto prima in Regione un tavolo con i soggetti coinvolti per fare chiarezza su tempistiche e responsabilità>> – conclude Marcheschi, mentre per Zucconi: «L’attenzione al problema è da sempre massima, serve affrontarlo con serietà perché non possiamo più permetterci errori, mi riservo di portare la questione in Parlamento».