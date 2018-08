San Concordio: Pierotti, ‘Quartieri Social per dare nuova veste senza disperdere risorse’

LUCCA – «Con l’approvazione della variante dell’area ex Gesam si apre una nuova prospettiva sul quartiere di San Concordio, per l’utilizzo di uno dei luoghi più dibattuti degli ultimi anni». A dirlo è la ex assessore Francesca Pierotti, adesso consigliera Pd in un intervento su un progetto che l’ha vista impegnarsi fortemente per la sua realizzazione.

«E’ stato un percorso lungo – dice -, in cui l’amministrazione ha, in questi anni, ipotizzato e verificato tutti gli scenari possibili, consapevole di trovarsi di fronte ad un’ opera fortemente contestata, iniziata e mai conclusa. Con il progetto dei Quartieri Social cerchiamo finalmente di dare una nuova veste, pubblica e di interesse locale, senza disperdere risorse che su quell’area erano già state spese».

Per Pierotti, infatti, «Con una gestione responsabile, che cerca di dare soluzione alla

richiesta di spazi pubblici, che nella nostra città hanno dimostrato essere ancora insufficienti, per fornire quelle funzioni che rendono maggiormente vivibili i quartieri».

Entrando nel merito del progetto: «Questa variante quindi nasce da una valutazione e una volontà politica, più volte cercata da questa amministrazione in diversi contesti urbani, espressa anche nelle linee di programmazione urbanistica del recente Piano Strutturale, che nello specifico trasforma quel luogo da commerciale e direzionale, in un luogo con funzioni di interesse locale, eliminando destinazioni che in un recente passato furono considerate forse poco compatibili con i centri di quartiere».

«Se da un punto di vista urbanistico già questo è un passaggio fondamentale, l’amministrazione ha lavorato e sta lavorando affinché questa ipotesi, per ora su carta, si trasformi in un progetto reale grazie ai progetti “Quartieri social” che in questo spazio dismesso prevedono la realizzazione di una piazza, in parte coperta, destinata alle attività per il quartiere e con il quartiere».

«L’auspicio ulteriore è che, anche a seguito del passaggio di proprietà della rimanente area (oggi Lucca Holding Servizi), su cui ancora pende un contenzioso per la bonifica del sito, si riesca a completare l’opera di risanamento e recupero di un luogo centrale per il quartiere, che coniughi armoniosamente il suo passato con il suo futuro», conclude Pierotti.