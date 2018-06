Riqualificazione dello stadio comunale di Porcari: l’Academy Porcari ha presentato il progetto

PORCARI – Academy Porcari ha presentato al sindaco di Porcari e alla sua giunta il progetto di massima per la riqualificazione dello stadio comunale di Porcari, che è in gestione alla società calcistica bianconera.

L’incontro, dai toni molto cordiali, ha visto la presenza del tecnico che ha materialmente lavorato al progetto.

Fornaciari e gli altri assessori hanno mostrato molto interesse per il progetto che potrebbe cambiare il volto all’impianto sportivo arricchendosi di strutture non solamente calcistiche che saranno disponibili per le scuole e per le altre società sportive dell’intero territorio comunale porcarese.

Infatti il progetto approvato dal consiglio direttivo dell’Academy Porcari prevede il rifacimento in erba sintetica di ultima generazione del campo a 11 esistente e la creazione di un campo a 9 anch’esso in sintetico di ultima generazione per gli allenamenti e le partite del settore giovanile che ancora non giocano nel campo dei grandi, ma anche per privati o per l’organizzazione di tornei di associazioni di promozione sportiva.

Insieme a questi campi di calcio sarebbe prevista una struttura coperta da 800metri quadri all’interno della quale si potrebbero praticare varie discipline sportive. Qualcosa di più di una palestra, realizzata con le più moderne tecnologie e che potrebbe soddisfare le esigenze delle società di pallavolo, karate e altro ancora che insistono sul territorio di Porcari.

Il progetto potrebbe essere addirittura completato dalla realizzazione di un punto ristoro in grado di ospitare al chiuso tante persone e quindi fungere, se necessario, da zona meeting e riunioni.

Insomma un grande sforzo da parte dell’Academy Porcari del presidente Stefano Silla che è stato apprezzato dalla giunta municipale porcarese.