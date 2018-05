Riprendono i lavori al Mercato Ittico di Viareggio. Del Ghingaro ‘giusto riconoscimento alla marineria viareggina

VIAREGGIO – Ripartono i lavori al mercato ittico: il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha visitato il cantiere questa mattina, presenti anche i vertici della ditta che si era aggiudicata l’appalto (Ditta Ascani in Chianti, di Ascoli Piceno).

L’edificio, che ha già superato il collaudo strutturale, sarà oggetto di lavori di finitura, impiantistica e allacci, oltre alla sistemazione esterna, per un investimento totale di 1 milione e 200mila euro.

All’interno troveranno spazio al pian terreno il mercato ittico vero e proprio, 5 magazzini, uno sportello bancario. Al primo piano un bar e un ristorante.

Relativamente breve anche la tempistica, si parla infatti di 250 giorni per la consegna.

«Un’opera pensata 10 anni fa e mai finita, prima per il fallimento della ditta appaltatrice e poi, durante il commissariamento Romeo, inopinatamente, passata alla Regione – commenta Del Ghingaro -: abbiamo lavorato in due step, prima per riportare l’appalto in mano al Comune e ristabilire l’adeguatezza dei ruoli, poi per poter partire il prima possibile con i lavori: il giusto riconoscimento per la città e per la la marineria viareggina, che da troppi anni aspetta nuovi è più adeguati spazi per la vendita del pescato».

Per il primo cittadino: «Le opere incompiute sono una ferita: in questi anni abbiamo rimesso a posto i conti della città, adesso dobbiamo pensare alle opere pubbliche. Il completamento del Mercato Ittico è la prima, ma altre ne arriveranno».

«Viareggio merita attenzione – conclude – deve essere più bella è più funzionale, per coloro che ci lavorano e per tutti quelli che la vengono a visitare».