“Riprendiamoci la patente”, a Castelnuovo l’incontro formativo sulla guida in sicurezza

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Venerdì 4 maggio, alle ore 10.00 presso la Sala Suffredini di Castelnuovo di Garfagnana, si terrà l’incontro formativo “Riprendiamoci la patente” promosso dell’Automobile Club Lucca in collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Garfagnana e il Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Con questo progetto l’Automobile Club Lucca intende coniugare l’aspetto celebrativo per le persone che vantano il possesso della patente di guida da numerosi anni, con un momento formativo: per questo ha elaborato un format didattico finalizzato a “rinfrescare” nella memoria dei soci con almeno 40 anni di patente le nozioni basilari per la guida in sicurezza. Si tratta di uno strumento che realizza la mission educativa dell’Automobile Club in materia di sicurezza stradale, rivolto ad una categoria debole di utenti della strada, gli anziani, e che si affianca, completandolo, al consolidato intervento formativo che l’Ente conduce da anni presso le scuole e rivolto ai bambini, futuri guidatori.

Nel corso della manifestazione, con la collaborazione del Servizio di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Garfagnana e l’intervento dei suoi agenti, saranno illustrate alcune novità per la guida in sicurezza e successivamente premiati gli invitati conferendo il diploma color oro per coloro che sono in possesso della patente da almeno 60 anni; il diploma color argento per coloro che sono in possesso della patente da almeno 50 anni; il diploma color bronzo per coloro sono in possesso della patente da almeno 40 anni.

L’iniziativa, peraltro itinerante con diverse tappe su tutto il territorio provinciale, è stato organizzato nel capoluogo della Garfagnana coinvolgendo le Istituzioni di riferimento per rafforzare il legame dell’ACI Lucca con le comunità locali della Lucchesia e diffondere in maniera capillare il messaggio istituzionale della sicurezza stradale.

Il Comandante di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Garfagnana, Gianluigi Bernardi, ribadisce l’importanza dell’iniziativa che per molti automobilisti andrà a colmare lacune sulle nuove norme introdotte nel 2016 dalle modifiche del Codice della Strada, specialmente quelle inerenti il reato di omicidio stradale e guida sotto l’effetto di stupefacenti e alcool. Un breve ma pratico momento formativo che si inserisce a pieno titolo nell’attività di formazione e divulgazione dell’Ente che, a partire dai progetti sull’educazione stradale dedicati alle scuole della Garfagnana, intende raggiungere e sensibilizzare tutta la popolazione del territorio.