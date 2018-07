Rinviato l’incontro con Vittorio Sgarbi in programma al Caffè | Confermato l’incontro con l’autrice lucchese Chiara Parenti

MARINA DI PIETRASANTA – La Fondazione Versiliana comunica che l’incontro con Vittorio Sgarbi previsto per lunedì 23 luglio alle 18.15 al Caffè della Versiliana è stato rinviato a causa di una sopraggiunta indisponibilità del celebre critico d’arte. Sgarbi ha infatti già confermato al Direttore Artistico e Coordinatore del Caffè Massimiliano Simoni la sua volontà di riprogrammare la partecipazione al Caffè in un’altra data da individuare.

Resta confermata come da cartellone, la presenza di Sgarbi sul palco della Versiliana per il suo spettacolo su Leonardo Da Vinci in programma al teatro per il 2 agosto prossimo.

Confermato inoltre anche l’appuntamento in programma al Caffè per il pomeriggio di lunedì 23 luglio con la rubrica dedicata alla cultura e all’arte condotta da Silvia Toniolo. Alle ore 18.15 sarà dunque ospite l’autrice lucchese Chiara Parenti con il suo libro edito da Garzanti “Per lanciarsi dalle stelle” un viaggio intenso ed emozionante attraverso le paure che ostacolano il vivere quotidiano, ma anche il coraggio, che ci rende artefici e protagonisti del cambiamento, di una rinascita. L’incontro, dal titolo ‘Paura e coraggio: sono due sinonimi?’ vede come ospiti anche lo psicologo e psicoterapeuta Renato Bertolucci e l’avvocato penalista Lodovica Giorgi.

Con Renato Bertolucci si parlerà di interiorità, di conoscenza del se’ e dell’importanza di individuare l’origine delle nostre paure per saperle affrontare e vivere con serenità il cambiamento senza snaturare se stessi, ma con consapevolezza .Con l’avvocato Giorgi ci sarà modo di approfondire il ruolo della donna nella società e di parlare delle paure che si trova ad affrontare , compresi gli stereotipi femminili, che spesso intralciano la carriera.

Info 0584 265757 www.versilianafestival.it . Ingresso libero