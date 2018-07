Rimpatriata della Quinta A del Vallisneri che festeggia di 25 anni della maturità

LUCCA – A 25 anni dalla maturità, la 5A del liceo scientifico Vallisneri si è data appuntamento venerdì 29 giugno per una rimpatriata all’insegna della convivialità e della rimembranza dei tempi che furono. In rappresentanza del corpo docente era presente la professoressa M. Giovanna Domenichini, insegnante di inglese per tutto il quinquennio. Seduti non più sui banchi di scuola ma ai tavoli del ristorante “Bagno Piave” in Versilia, i maturi del 1993 hanno ripercorso tra ricordi e risate gli anni intensi e sicuramente più spensierati della loro vita, nell’impressione generale che i 25 anni trascorsi abbiano avuto soltanto la lieve consistenza di un soffio.

Questi i nomi di chi ha partecipato alla serata: da sinistra nella foto

Allen Risi, Marco Buonanno, Simona Talini, Massimo Saroni, Andrea Faver, Chiara Del Tessandoro, Gianluca Granucci, Saverio Petrini, Francesca Del Carlo, Paola Galli, Anna Maria Pratelli, Francesca Landini, Silvia Lazzarini, Filippo Sebastiani, Lorenzo Mori, Paola Toccafondi, Giovanni Frediani, Ilaria Giorgi, Alessandro Galli e Rebecca Grassotti.