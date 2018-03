“Rilievolando”: il primo workshop sui rilievi topografici organizzato dal Collegio dei Geometri

LUCCA – Avrà luogo venerdì 23 marzo, dalle ore 9 alle ore 13, presso i locali del cinema Astra, “RILIEVOLANDO”, l’evento organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lucca.

Il seminario che tratterà dei rilievi topografici, come erano in passato e come si faranno in futuro, è di particolare importanza per i ragazzi delle scuole superiore che verranno coinvolti cercando di far loro vedere prospettive ed innovazioni della professione.

Sarà presente, oltre al presidente del Collegio Pietro Lucchesi, il Provveditore agli studi Donatella Buonriposi e interverranno i dirigenti scolastici degli istituti CAT Cesare Lazzari, Luigi Lippi, Massimo Fontanelli e Andrea Menchetti.

Inoltre a trattare tematiche specifiche e coinvolgere i giovani futuri geometri ci saranno i professionisti del settore: l’ingegnere Matteo Pacini, il geometra Mauro Boni, l’ingegnere Andrea Berton e l’ingegnere Mariolino Morganti, il geometra Mario Ricciarelli e Eugenio Baronti di “Zefiro Ricercaeinnovazione”.