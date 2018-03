Rifondazione Comunista: ‘Viareggio fuori dal dissesto? Bene, allora stop alle vendite’

VIAREGGIO – Dunque siamo fuori dal dissesto! Peccato che “nessuno” dei presenti al consiglio comunale di ieri ha ritenuto di applaudire alla grande notizia data dal sindaco Giorgio Del Ghingaro.

Bene, Bravi, 7+.

Allora, essendo “Fuori dal dissesto finanziario”, caro sindaco, a chi interessa S-vendere la Casa delle Donne e altri beni Pubblici, come Piscina e Porto? Viareggio non è in Liquidazione, non è morta come città.

Viareggio ha solo bisogno di ritornare a essere amata, come un buon padre di famiglia dovrebbe, senza interessi speculativi, come la svendita del patrimonio pubblico.

Rifondazione Comunista di Viareggio esprime solidarietà e vicinanza a queste Volontarie che in tutti questi anni hanno contribuito a riportare un sorriso e tranquillità a donne vittime di violenza.

No alla vendita della Casa delle Donne!

Beppe Del Giudice

Segretario Rifondazione Comunista – Circolo di Viareggio