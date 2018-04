Rifiuti Zero: un corso di tre giorni e la premiazione delle ditte all’avanguardia in questo ambito

CAPANNORI – Parte un corso di formazione di tre giorni sui Rifiuti Zero che si svolgerà il 27, 28 e 29 aprile al Centro Ricerca RZ di Segromigno in Monte (via Nuova 44): l’iniziativa rientra nella Campagna contro la doppia sporca dozzina dei prodotti non riciclabili. Vi prenderanno parte oltre 100 formatori e partecipanti provenienti da tutta Italia.

Nell’ultimo giorno, il 29, è in programma la premiazione delle aziende che più delle altre hanno saputo rinnovare il proprio processo produttivo nel segno dell’economia circolare e della responsabilità estesa dei produttori. In particolare verrà premiata la sezione italiana del gruppo francese Seb che detiene i marchi di Rowenta e Moulinex, poiché dal 2016 ha intrapreso una vera e propria campagna contro l’obsolescenza, programmata dei prodotti, attraverso sistemi di riparazione e sostituzione, con pezzi di ricambio dei prodotti ai quali viene fornita assistenza gratuita di 10 anni. «Un esempio evidente – dice Rossano Ercolini, ‘anima’ di Rz – di come economia, efficienza e riduzione degli sprechi possano essere facce della stessa medaglia del cambiamento».

Altre menzioni andranno a Tred Livorno che nello smontaggio e riciclo dei frigoriferi, dopo un’attenta ricerca, è riuscita ad avviare a recupero anche il poliuretano, producendo il Purygreen, attraverso il quale si recuperano i contaminanti dei mari, a partire dagli idrocarburi.

Significative anche altre due esperienze premiate: Sumus e Tiarè. La prima riguarda l’uso dei sacchetti di cellulosa prodotti da maceri per la raccolta differenziata dell’organico (autocompostabili); mentre Tiarè viene premiata per la commercializzazione di prodotti di cosmesi, ma anche per igiene personale, come pannolini per neonati, detersivi e saponi alla spina.

Il premio consiste in una scultura dell’artista Stefania Brandinelli.

La supervisione del corso è a carico di Rossano Ercolini e di Enzo Favoino e vi prenderanno parte che le ‘Famiglie rifiuti zero’ di Capannori e le associazioni che favoriscono gli eventi Plastic Free. Il corso sarà aperto dai saluti del sindaco di Capannori, Luca Menesini, mentre l’assessore Matteo Francesconi sempre del Comune di Capannori, farà parte del team formativo.