Rifiuti: quasi 19 tonnellate di verde per l’isola mobile di Strettoia

PIETRASANTA – Quasi 19 tonnellate di verde, 18,49 per la precisione, raccolto grazie all’isola mobile installata nel parcheggio del cimitero di Strettoia. L’esperimento del punto di raccolta mobile iniziata lo scorso anno e potenziata quest’estate dalla neo amministrazione di Alberto Giovannetti con l’apertura tre giorni la settimana, nel weekend, dalle 7.30 del venerdì alle 7.30 del lunedì, ha diminuito gli abbandoni nella frazione e fornito un servizio puntuale ai residenti. Basti pensare che lo scorso anno, al termine del periodo di attivazione del servizio, il verde raccolto e smaltito era stato 19,42 tonnellate. A visionare personalmente l’isola è arrivato anche il Sindaco, Alberto Giovannetti che ha preteso l’incremento dei giorni di conferimento per i residenti e l’installazione anche di una delle sette telecamere mobili per evitare abbandoni (il costo di questo fenomeno è stato di 20 mila euro negli ultimi 18 mesi) o conferimenti impropri dei rifiuti. “Il servizio funziona ed è apprezzato – spiega Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta – e ci sta consentendo, con la formula dell’apertura videosorvegliata per tutto il weekend di migliorare la raccolta del verde ed evitare fenomeni di degrado. Pochi giorno dopo il nostro insediamento – spiega ancora – abbiamo immediatamente chiesto ad Ersu, che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, di riattivare l’isola ecologica di Motrone sette giorni su sette (anche in questo caso videosorvegliata) orientata ad intercettare i bisogni dei turisti e delle seconde case e di potenziare gli orari di apertura del centro di raccolta di via Olmi e del verde di via Pontenuovo che sono aperti anche la domenica. Iniziative che sono state accolte, fino a qui, molto positivamente. I cittadini non hanno più nessuna scusa per abbandonare rifiuti”.

L’isola mobile del verde ubicata nel parcheggio del cimitero resterà aperta fino al 17 settembre 2018. E’ possibile conferire i Rifiuti Vegetali, esclusivamente all’interno del cassone, nel limite massimo di 5 sacchi, dalle ore 07.30 del venerdì alle ore 07.30 del lunedì. I Rifiuti Vegetali possono essere conferiti in qualsiasi tipo di sacco purché trasparente. L’Impianto del Verde di via Pontenuovo ed il Centro Raccolta di via Olmi resteranno invece aperti fino al 16 settembre, anche la domenica, dalle 7.00 alle 19.00. “Confidiamo – conclude l’assessore all’ambiente, Elisa Bartoli – nel senso civico dei cittadini e nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Serve un cambio di passo a livello civico per azzerare i comportamenti scorretti che danneggiano tutti. Non ci sono scuse per abbandonare sacchetti o rendere peggiore la città dove viviamo”.