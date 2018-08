Rifiuti abbandonati in varie parti della città: Bianucci chiede più interventi a Sistema Ambiente

LUCCA – Svuotamenti più frequenti dei cestini presenti sul territorio, e un maggior impegno per la pulizia periodica, e più accurata, delle aree attigue ad esse. E, contemporaneamente, controlli ancora maggiori e più sistematici, da parte della Polizia municipale, per combattere la piaga dei rifiuti abbandonati sul territorio.

A richiederlo è il capogruppo di Sinistra con Tambellini, e presidente della commissione lavori pubblici ed ambiente Daniele Bianucci, che durante il Consiglio comunale di ieri sera (martedì 7 agosto) ha presentato sull’argomento un’apposita raccomandazione.

“Ho ricevuto da cittadini delle segnalazioni, per evidenziare rifiuti abbandonati in alcune aree del territorio, in particolare in corrispondenza di cestini urbani – spiega il consigliere Bianucci – Mi riferisco in particolare a due situazioni: alle pertinenze della fontana pubblica di via Nottolini a San Concordio, dove attingono acqua pubblica centinaia di cittadini ogni giorno; e all’area attigua al cestino presente in via Jacopo della Quercia, nel centro di San Marco. Alla base di tali fenomeni c’è, purtroppo, l’inciviltà di poche ma dannose persone, che vanno così a creare disagio alla grandissima maggioranza dei cittadini, che sono invece attenti alla cura del nostro territorio. Ho voluto dar seguito a queste segnalazioni, inoltrandole a Sistema ambiente: alla nostra azienda dei rifiuti ho chiesto svuotamenti più frequenti dei cestini, e un maggior impegno per la pulizia periodica, e più accurata, di queste aree. Ho preso contatti anche con l’assessore Raspini, che si è immediatamente attivato in tal senso, e che ringrazio quindi per tale attenzione. All’Amministrazione comunale raccomando di attivarsi con Sistema ambiente per rafforzare le richieste che già ho inoltrato; e di rendere ancora più sistematici i controlli della Polizia municipale, per combattere la piaga dei rifiuti abbandonati sul territorio: molto viene già fatto in questa direzione, e dobbiamo continuare senza indugio sulla strada intrapresa. Anche con la collaborazione attiva dei cittadini: a cui chiediamo di segnalaci, in tempo reale, ogni azione non idonea (ad esempio, appunto, conferimenti di rifiuti nell’ambiente), che venga registrata sul territorio”.