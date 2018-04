“Ricorda con rabbia” di Gianluigi Bianchi in scena allo Spazio San Donnino

LUCCA – Lum presenta, nei locali dello Spazio San Donnino, domenica 8 aprile alle 19, “Ricorda con Rabbia”. In scena il riadattamento del primo atto del grande classico di John Osborne a cura del giovane e talentuoso Gianluigi Bianchi che vede protagonisti lui stesso, insieme a Leonardo Del Carlo e Chiara Savarese.

Bianchi, alla sua prima esperienza da regista, si butta in un racconto che non passa mai di moda e mette in scena quell’amore malato fatto fi sotterfugi, mancanze di rispetto e sottomissione della donna.

“Ho letto questo testo per la prima volta un anno fa e l’ho divorato. Vorrei diventasse il mio cavallo di battaglia – afferma Bianchi – lo vorrei cambiare rendendolo più attuale e lavorando sulla scena rendendola anziché anni’ 50, vintage”.

Una storia che si sviluppa attraverso i tre personaggi: un Jimmy Porter interpretato da Gianluigi Bianchi che dice non ritrovarsi per niente nel personaggio che interpreta, una Alison che prende forma nella sensibilità e nel tormento dell’attrice lucchese Chiara Savarese e Cliff che, a quanto dice Bianchi, è stato semplice scegliere e calarlo nella parte perché il loro rapporto in scena è simile a quello nella realtà.

“Nel personaggio non c’è niente di me – ripete il regista/attore – entro in un’altra mentalità spogliandomi di tutto quello che ho. Proprio per questo mi piace essere Jimmy perché essendo così diverso da me mi si attacca addosso e mi permette di essere un’altra persona, mettendoci anche qualcosa di mio. La difficoltà spesso sta nello staccarsi dal personaggio, mi capita alle volte di sentirmi Jimmy anche nella normalità!”.

L’inizio di un percorso nel quale il giovane Bianchi crede molto, non fermandosi solo alla regia o alla recitazione, infatti il giovane vorrebbe in futuro svolgere un lavoro a tuttotondo riguardante anche costumi, sceneggiatura e tutto quello che riguarda l’allestimento di uno spettacolo.

Uno spaccato degli anni ’50 che perfettamente si modella alla società odierna: “cambia il contesto ma le relazioni tra le persone sono sempre le stesse” conclude Bianchi.

“Ricorda con rabbia” di Gianluigi Bianchi è una storia in cui tutti prima o dopo nella vita si trovano, una storia cruda e diretta che cela un amore tragico e un romanticismo straziante che fa capire che anche nella malinconia e nella rabbia possono nascere sentimenti sconvolgenti.

Si consiglia la prenotazione allo spettacolo, posti limitati.

Tel. 3280628802

Foto di Nicol Claroni