Ricercato a Savona, viene arrestato a Viareggio: in carcere 31enne

VIAREGGIO – Lunedì mattina il personale della Squadra Anticrimine ha rintracciato presso un albergo e tratto in arresto un uomo di 31 anni, di origine albanese, su cui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona, per l’espiazione di una pena detentiva di mesi 8, per furto in abitazione. L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Lucca.