Riaprono i Corsi al Piccolo Teatro Sperimentale, appuntamento all’8 gennaio

MASSAROSA – Federico Barsanti, Insegnante di teatro dal 1994, attore, regista si occupa con amore e dedizione dell’educazione e della formazione teatrale di adulti, bambini, ragazzi e persone diversamente abili. Ha conseguito numerosi riconoscimenti e premi a livello nazionale ed europeo ed è il creatore del personaggio Signora Porzia, oltre ad aver ideato e coniato nel 2012 La Strategia Poetica.

Un anno ricco di belle esperienze per crescere ed accrescere attraverso la meravigliosa arte teatrale e la Strategia Poetica. Un’occasione per entrare nei segreti dell’arte recitativa; la scuola di Barsanti, da anni punto di riferimento per la creazione teatrale offre anche l’opportunità di approfondire con stage tenuti da numerosi collaboratori provenienti dall’Italia e dall’estero: Claudia Xander (insegnante di Ed. Vocale), Valentina Gianni (attrice e performer-cantante), Rolando Macrini (La MaMa Theatre New York City). Lo scorso anno il gruppo dei ragazzi è stato selezionato ed ha partecipato, con lo spettacolo “Bullo a sonagli”, al Festival Europeo di Teatro Ragazzi a Marano sul Panaro (Modena). Molti partecipanti ai corsi sono entrati in grandi scuole internazionali oppure sono affermati performer e cantanti.

I corsi si svolgeranno in diverse località e sono suddivisi per età a partire dai bambini di 4 anni fino ad arrivare agli adulti, senza limite di età. Un’avventura speciale che coinvolge moltissime persone in un vortice di emozioni e di scoperte.

MASSAROSA (Lu) , LIDO DI CAMAIORE, presso il Centro Mosaica,

PIETRASANTA (Lu), presso la Scuola di Danza Danzarte,

FORTE DEI MARMI (Lu) presso il Centro Il Mandala.

VIAREGGIO (Lu) presso il Ceser, Via Comparini.

Durante l’anno Viaggi, Workshop e Weekend in bellissimi luoghi, anche all’estero.

I corsi ripartiranno, in date diverse, dall’8 gennaio in poi.

Per i dettagli potete visitare la pagina del nostro sito dedicata ai corsi e ai workshop oppure chiamare direttamente il 339 4336687