Riapre sabato 10 marzo la statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”

PISTOIA – A partire da domani, sabato 10 marzo, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sarà aperta al traffico senza limitazioni di orario nel comune di Abetone Cutigliano, in provincia di Pistoia, dove lo scorso 20 febbraio un movimento franoso aveva interessato una porzione della pendice in località Pian dei Sisi, rendendo necessaria la chiusura al traffico per motivi precauzionali.

In seguito, lo scorso 3 marzo, Anas aveva ripristinato il transito in modalità provvisoria e controllata in fasce orarie, di concerto con le altre Autorità competenti.

Da domani sarà quindi possibile transitare senza limiti di orario per tutti i veicoli, con limite massimo di velocità a 50 km/h.

Il provvedimento è stato adottato nell’ambito del Centro Operativo appositamente istituito dal Comune di Abetone Cutigliano, in considerazione dei risultati delle osservazioni geologiche fin qui eseguite.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida