Restauro della croce del Monte Prana in occasione dell’anniversario dell’apposizione

CAMAIORE – In vista del cinquantesimo anniversario dell’apposizione della croce del Monte Prana, il Comune di Camaiore provvederà alle operazioni di restauro del monumento. Nel pomeriggio di giovedì 7 giugno, a meno di condizioni meteo avverse, un elicottero porterà a valle la croce per permettere l’intervento della ditta specializzata. La croce sarà poi nuovamente ricollocata in vetta al Prana nei giorni precedenti all’appuntamento del 1° luglio quando verrà celebrata la cerimonia del cinquantesimo anniversario, organizzata dall’Associazione Amici della Montagna di Camaiore.

«La croce è un simbolo importantissimo per la comunità di Camaiore – afferma il sindaco Del Dotto – per cui l’Amministrazione ha deciso di investire circa ventimila euro per l’intera operazione. Voglio ringraziare l’assessore Pierucci e il consigliere Dalle Luche per il lavoro svolto e gli Amici della Montagna per lo sforzo organizzativo profuso».

La croce fu posizionata in vetta il 30 giugno 1968 a ricordo dei caduti di tutte le guerre. Il Monte Prana fu infatti teatro di tragici combattimenti tra le fila dell’esercito tedesco e della Força Expedictionária Brasileira che, dopo aver liberato Camaiore pochi giorni prima, prese la vetta il 26 settembre 1944. Nel 2018 ricorrono i cinquant’anni dall’apposizione in vetta di quel simbolo di pace: un’impresa d’altri tempi legata a doppio filo ai nomi di Sandro Paoli (l’ideatore del progetto), del fratello Renzo, di Delio Barsi, Italo Rossi, Osvaldo Farnocchia e Alfredo Dalle Mura, promotori del comitato che si incaricò della progettazione, della spesa per i materiali e della successiva installazione della croce, coinvolgendo anche la comunità Camaiorese.

Inizialmente Sandro Paoli e Delio Barsi posero una piccola croce, portata direttamente in spalla fin sulla vetta: purtroppo si accorsero immediatamente che questa installazione non era sufficiente per essere vista sin da Camaiore. Successivamente costituirono il comitato e si misero al lavoro per il progetto e per la raccolta fondi. Tra il gennaio e l’aprile del 1968, fu realizzata nell’Officina Meccanica Paoli-Bonuccelli & Dini di Pietrasanta, una croce composta da ventidue pezzi con uno sviluppo di dieci metri di altezza per cinque di larghezza con la manodopera fornita gratuitamente da Sandro Paoli. La creazione fu presentata alla cittadinanza in un’occasione speciale, la Solenne Processione della Triennale di Gesù morto che si tenne il 12 aprile dello stesso anno. I pezzi poi furono caricati su schiena d’asino e portati fino alla cima del Monte Prana dove vi fu la cerimonia di inaugurazione ufficiale il 30 giugno 1968. Nei ricordi di tutti vi sono le immagini girate da Ansano Lombardi che testimoniano il trasporto della croce e i faticosi lavori per erigerla.