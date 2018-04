Responsabilità sanitaria: un convegno Uil Fpl al Versilia

VERSILIA – Il mondo sanitario sta cambiando in fretta e soprattutto c’è stata una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la responsabilità del personale sanitario nei confronti dei pazienti. A segnare il passo, in particolare, è stata la legge 24 del 2017, o “Legge Gelli”, che ha introdotto diverse novità nell’ambito della professione sanitaria, da medici a infermieri fino ad arrivare agli Oss, ad esempio per quanto riguarda la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Insomma, adesso anche gli operatori del settore devono iniziare a pensare alla propria tutela perché in caso di ‘incidente’, di danni ai pazienti, potrebbero essere chiamati a rispondere in prima persona. Per questo la Uil Fpl di Lucca, insieme a Opes Formazione, ha organizzato un convegno giovedì 12 aprile all’auditorium dell’ospedale Versilia, a Lido di Camaiore, durante il quale saranno discussi lo stato dell’arte dei decreti attuativi, esperienze e criticità a un anno dalla riforma.

I relatori saranno di altissimo livello fra cui proprio l’onorevole Federico Gelli, autore della legge; poi l’avvocato Ivan Bechini, giuslavorista e responsabile del servizio legale Uil Fpl, l’avvocato Francesco Piero Cerruto, penalista di Prato, Massimo Martelloni, direttore dell’unità operativa complessa di medicina legale a Lucca e gestione aziendale sinistri Usl Toscana Nord Ovest, Mario Renzi, segretario generale Uil Fpl Toscana. Pietro Casciani segretario provinciale uil fpl invita il personale dipendente da strutture sanitarie, in base alle norme contrattuali vigenti, di chiedere alle Amministrazioni di appartenenza i benefici legati all’istituto contrattuale della formazione facoltativa. Casciani specifica che la partecipazione é gratuita e aperta a tutti, in particolare al personale del comparto. Ricordiamo inoltre che proprio per aiutare il personale sanitario, la Uil Fpl è stata la prima ad attuare per tutti i propri iscritti del comparto, una copertura assicurativa gratuita in attuazione della “Legge Gelli”.

L’assicurazione copre la responsabilità amministrativa in caso di colpa grave per tutti gli esercenti le professioni sanitarie del comparto, mentre per i dirigenti sono previste polizze a prezzi concorrenziali. Copre, inoltre, azioni di rivalsa da parte di compagnie di assicurazione per responsabilità civile derivante da colpa grave. La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del tesseramento Uil Fpl, retroattiva fino al primo gennaio del 2007 e valida fino a 10 anni dalla cessazione totale dell’attività.