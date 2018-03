Reparto di Nefrologia di Lucca: un ringraziamento

LUCCA – Sono Lucia Dell’Agostino moglie di Manlio Messineo che é stato curato all’Ospedale Versilia nel reparto di Nefrologia. Desidero ringraziare il Professor Panichi, la dottoressa Giovannetti, il dottor Riucchiuti, tutti i medici del reparto e tutte le persone che lo hanno assistito dal Novembre 2015.

Ritengo il reparto di Nefrologia del Versilia un’eccellenza per quanto riguarda la professionalità e la competenza dei medici e degli infermieri. La professionalità che hanno dimostrato, non é così scontata, e profonda è stata l’umanità delle persone con le quali sono entrata in contatto. In qualsiasi momento telefonassi per confrontarmi ricevevo una risposta ed un consiglio su come comportarmi e, soprattutto nell’ultimo periodo, le telefonate all’ospedale sono state molte. Sinceramente non é facile trovare delle persone così disponibili, anche ed in particolare, quando il lavoro é molto.