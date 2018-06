Regolamento di Polizia Urbana: per Bindocci è anacronistica e da riscrivere completamente

LUCCA – Il consigliere comunale e portavoce del Movimento 5 Stelle attacca sulla Polizia municipale e sul nuovo regolamento: «Stiamo assistendo – dice – alla maratona imposta dall’assessore Raspini per una rapida approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana. Bisogna correre, si chiede la partecipazione, ma c’era tempo solo fino al 1 giugno per proporre modifiche, infatti sono pervenute solo 29 osservazioni, adesso si deve procedere rapidamente all’approvazione in consiglio comunale».

Bindocci prosegue: «Quanta fretta, giustificata? Abbiamo l’impressione che tale fretta e tale iter accelerato serva solo a creare una apparente partecipazione e sopratutto sia funzionale a non approfondire. La maggioranza in consiglio Comunale sicuramente approverà senza fiatare il testo proposto dalla amministrazione e che altrettanto sicuramente sarà approvato dalla commissione».

«Leggendo il testo – afferma il consigliere pentastellato – si scopre un lunghissimo elenco di articoli che descrivono puntigliosamente alcuni aspetti del vivere quotidiano, dal divieto di tirare palle di neve a quello di stendere i panni in certe vie, a quello di esporre in vetrina le casse da morto (vuote) ed anche il divieto di far nidificare la “Columbia Livia “. Poi però si evita di proibire in modo chiaro gli atteggiamenti di disturbo, non si dice molto sul diritto di circolare con il volto coperto né si prevede il divieto di fumo nei parchi pubblici, ove un simile comportamento può avere funzione emulativa in bambini e ragazzi è così via».

Il regolamento, quindi, secondo Bindocci «non è emendabile ma è da riscrivere completamente, anche perché sarà un regolamento che pochi conosceranno e che ben difficilmente vedrà adottare sanzioni se non in pochi e sfortunati casi, pertanto mancherà la certezza della pena ed aumenterà la sfiducia nell’ente pubblico e nella amministrazione».

E’ per questa ragione che il portavoce dei Cinque Stelle e consigliere comunale annuncia di aver inviato una nota all’assessore Raspini ed al presidente della Commissione invitandolo «a sospendere i lavori di semplice emendamento e a fare una procedura inversa, prima si deve fare nel Consiglio Comunale una discussione su che tipo di regolamento si vuole fare e con quali obiettivi, metodi partecipativi e finalità, e solo dopo si doveva fare una discussione tecnica in commissione».

«Come si fa un regolamento? Basta prendere ad esempio quello di altri Comuni importanti simili al nostro – dice -. Il regolamento proposto per Lucca ha un’impostazione completamente anacronistica e contraddittoria, si prendono alcune fattispecie anche rare e cercate con una certa fantasia e poi si alternano previsioni generiche, mancano molti comportamenti del vivere quotidiano che invece andrebbero codificati».

Inoltre, «Complica molto una applicazione analogica per le fattispecie non previste, ed è ovviamente assurdo limitare i problemi di Lucca ai pochi comportamenti citati, dove si ha anche la sensazione di attacchi mirati a qualche categoria».

Andando oltre il regolamento, permane il tema del numero di vigili, «noi come M5S nel nostro programma elettorale avevamo proposto di portarli rapidamente a 100: da anni – afferma – sono sotto organico e con lo stato che praticamente si è smarcato dal tema della sicurezza urbana e lo ha demandato ai sindaci, vogliamo vedere come si potranno effettuare efficaci pattugliamenti del territorio. Ai vigili urbani va la nostra solidarietà per la vertenza che stanno tenendo, ed anche per le varie forme di protesta che hanno esercitato. Il problema a Lucca non è l’orario, ma l’organico. Pochi vigili significa anche disparità di trattamento, controlli sporadici, regole scarsamente rispettate».

E ancora: «Non si riesce a riscuotere le multe dei turisti e dei furbetti che mantengono targhe straniere pur risiedendo in Italia, non si possono mettere ganasce ai veicoli in divieto, cosi il comune non incassa multe per milioni di euro».

Quello che Bindocci e il M5S vorrebbero è «un regolamento serio, chiaro ed efficace per una Lucca dove si può e si deve vivere meglio, un po’ di divieti in ordine sparso ci sembrano il manifesto della confusione di idee e delle operazioni di facciata cui questa amministrazione ci sta abituando».

E poi tocca alla Commissione, con una comunicazione che, di fatto, mette in discussione la via scelta: «Volevamo significare una riserva di metodo per il procedimento adottato per la definizione del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana.

Avremmo ritenuto più idoneo condividere prima nel Consiglio Comunale la scelta della ratio che si vuole a stesse alla base di questo sistema di norme regolamentari.

Da qui ne sarebbe disceso il metodo con cui definire la partecipazione e la scelta del telaio delle regole.Lavorare in Commissione per emendare il testo proposto ci sembra quindi riduttivo.Tra l’altro lavorare per proposte correttive significa dare per assodata l’impostazione.

Pertanto per quanto ci riguarda proporremo dopo aver espresso le riserve sul metodo una serie di considerazioni ed emendamenti solo in sede consiliare, perché ribadiamo prima doveva farsi in tale sede la scelta politica di come impostarlo», scrive Bindocci al presidente di Commissione.