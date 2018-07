Rds Play on Tour: festa di Radio Dimensione Suono a Lido di Camaiore

LIDO DI CAMAIORE – Gli spot vanno già in onda a tutte le ore del giorno e della notte, per una promozione che viaggia davvero in tutta Italia. Torna a Lido di Camaiore una delle radio più seguite sul territorio nazionale, RDS. Sarà il litorale camaiorese ad ospitare Radio Dimensione Suono e la sua unica tappa toscana dell’RDS Play On Tour. L’appuntamento – voluto e organizzato dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore – è per il 28 e 29 luglio sulla spiaggia libera davanti piazza Principe Umberto.

La musica e i giochi di Radio Dimensione Suono invadono Lido di Camaiore. Una delle più famose radio nazionali ha scelto proprio Lido, unica tappa della Toscana, per il suo “Rds Play on Tour” del 28 e 29 luglio: una grande festa in spiaggia, dal mattino al tramonto, con i più famosi dj che trasmetteranno live dalla Versilia. Un evento ad ingresso rigorosamente gratuito per tutti. Un altro piccolo grande tassello nell’estate di eventi e appuntamenti organizzati dall’associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore, con il patrocinio del Comune di Camaiore.

L’evento, gratis per tutti, si svolgerà nella spiaggia libera accanto tra il bagno Eugenia e il bagno Romanza che ospiterà il villaggio Rds: giochi, tornei sportivi, quiz, regali e gadget per tutti, anche grazie ai numerosi stand che accompagneranno la carovana Rds, presente già da qualche giorno in Versilia per fare ‘guerrilla marketing’. La spiaggia diverrà una grande area per divertirsi con stand, campi di beach soccer e beach volley, animatori e giochi per tutte le età, e ovviamente tanti premi in palio messi a disposizione dagli sponsor. Alla console è attesa la dj (ma anche coduttrice televisiva) Roberta Lanfranchi a far saltare, ballare e divertire per due giorni interi gli avventori della spiaggia.

L’Rds Play On Tour, oltre a Lido di Camaiore, viene ospitato dalle spiagge di Cefalù, Vieste, Porto San Giorgio, Bibione e Cattolica: solo 6 date per tutta l’estate. Tutto lo staff di Rds (oltre 50 persone) saranno ospitati e coccolati dagli hotel e dai ristoranti di Lido. Per il territorio un’occasione speciale: non solo perché l’evento già in questi giorni ha continui passaggi in radio con speciali e spot, ma anche perché per due giorni sarà da Lido di Camaiore che Rds trasmetterà live. Per una promozione davvero importante per il territorio.