Rapporto Pendolaria 2017, Baccelli: “Eccellente risultato toscano”

LUCCA – <<Da Pendolaria 2017, rapporto annuale stilato da Legambiente, emerge che la Toscana è tra le Regioni che più hanno investito nel trasporto ferroviario, tra gli esempi positivi gli investimenti sulla linea Firenze-Viareggio, il potenziamento infrastrutturale della Lucca- Aulla, i 67 nuovi treni su tutte le linee regionali e gli scali merci già realizzati del Frizzone e di Minucciano e quelli da realizzare, come secondo protocollo d’intesa, su Castelnuovo e, auspico, uno ulteriore su Minucciano. Un dato da rivendicare con orgoglio: molto resta da fare ma sicuramente molto è stato fatto per migliorare la qualità dei trasporti e quindi indirettamente la vita dei pendolari. E, penso in particolare alla tratta Firenze-Viareggio, siamo sempre più vicini a offrire ai nostri cittadini la linea ferroviaria moderna e sicura che si aspettano e che meritano assolutamente. Un buon punto di partenza per questo inizio 2018, ora non resta che continuare sul percorso intrapreso, a livello regionale, con investimenti sia su mezzi che su infrastrutture>>.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente IV commissione, in merito al rapporto Pendolaria 2017.