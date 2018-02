“Racconti come coriandoli” a Villa Argentina

VIAREGGIO – La Biblioteca Milziade Caprili, in collaborazione con la Provincia di Lucca, venerdì 9 febbraio 2018, a Villa Argentina con inizio alle 17.00 ed ingresso libero, propone un appuntamento speciale con i “Venerdì di Milziade”. La presentazione di “Racconti come coriandoli” di Paolo Dal Pino. Si tratta di una originale ed emozionante raccolta di ricordi ed esperienze legate al mondo del Carnevale di Viareggio. Dai baracconi di via Machiavelli agli hangars di Via Marco Polo, passando per un lungo elenco di grandissimi personaggi che tanto hanno dato alla nostra manifestazione. Aneddoti, curiosità, riflessioni e considerazioni interessanti e coinvolgenti. Oltre all’autore interviene Glauco Dal Pino. Conduce Stefano Pasquinucci.