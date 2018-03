Raccolte quasi 8mila firme per abbattere le liste d’attesa in sanità

LUCCA – In provincia di Lucca sono state raccolte 7mila 938 firme che sono state consegnate alla Cordinatrice della Cgil dell’Area Vasta Nord Ovest, per la successiva consegna alla Direttrice dell’Asl Toscana Nord-Ovest.

Un risultato importante frutto del lavoro fatto dallo Spi e dalla Cgil che ha trovato riscontro nelle persone che troppo spesso, dopo la valutazione dello specialista e l’impegnativa del Medico di famiglia, si vedono proporre appuntamenti anche a un anno di distanza.

Recentemente, Cgil Cisl e Uil hanno siglato un protocollo di intesa con la Direzione ASL Toscana Nord Ovest e con la Conferenza dei Sindaci in cui si prevede, l’Istituzione programmata di tavoli comuni di confronto, verifica e moritoraggio delle politiche attinenti l’insieme dell’Area Vasta Nord Ovest.

Un primo incontro sul problema delle liste di attesa, per la specialistica e e per la diagnostica, è previsto Lunedi 26 Marzo 2018.

Le parti concordano sulla necessità di analoghi tavoli di confronto a livello territoriale di Distretto. Per noi Piana di Lucca, Versilia e Valle del Serchio.

PIANA DI LUCCA – dopo l’incontro previsto mercoledì 21 fra Asl Conferenza dei Sindaci e Cgil Cisl Uil, si prevede l’avvio di un tavolo permanente, mensile, sulle questioni riguardanti il sistema integrato socio sanitario territoriale (ospedale-territorio-pronto soccorso-liste di attesa ecc….;

VERSILIA – con il 31 dicembre 2018, la Società della Salute ha cessato ed è stata messa in discussione a seguito di problemi politico-istituzionali fra i sindaci della Versilia; siamo in ritardo perché ad oggi non è stata ancora definita ed approvata la convenzione socio sanitaria fra i Comuni e l’ASL, necessaria per progettare, programmare, e gestire tutto ciò che faceva capo alla Società della Salute. Siamo in attesa di risposte e di una necessaria convocazione. Anche qui c’è la necessità di aprire un tavolo comune permanente di confronto, riprendendo il confronto già aperto sulle liste di attesa.

VALLE DEL SERCHIO – Siamo in ritardo, il tavolo promesso non è mai partito davvero e quando è stato fatto ha avuto la caratteristica di una-tantum ed è mancata la continuità.

Eliminare le liste di attesa si può e si deve: buone pratiche esistono, funzionano e sono replicabili. Spesso il segreto è nell’organizzazione : lo stanno dimostrando i percorsi studiati per alcune specialistiche e per alcune malattie croniche, la medicina di iniziativa e la zona di Pisa che, per alcuni esami che avevano le liste d’attesa più lunghe, sembra avere ha ridotto a tre giorni l’attesa massima della prestazione, anche se qualche problema da risolvere resta.

Ovunque, in ogni caso, i sistemi che funzionano meglio sono quelli che vedono la presa in carico diretta, delle persone, da parte dei medici di famiglia e degli specialisti.

Continua l’iniziativa della CGIL perchè si affrontino i problemi che i cittadini e le persone incontrano nel Sistema Socio-Sanitario nei Distretti di Lucca, della