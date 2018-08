Raccolta differenziata: le disposizioni del Comune e i nuovi serrati controlli a Camaiore

CAMAIORE – Nei giorni scorsi il sindaco Del Dotto ha firmato l’ordinanza che contiene disposizioni in materia di disciplina del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti differenziati. Il provvedimento ricorda puntualmente gli obblighi a cui sono chiamate le utenze domestiche e non, al fine di non vanificare gli sforzi economici e organizzativi intrapresi per raggiungere l’obiettivo Camaiore Rifiuti Zero.

L’ordinanza riepiloga le zone e i relativi calendari, comunque reperibili sul sito del Comune di Camaiore – Area Tematica “Ambiente e decoro” al link “Raccolta rifiuti porta a porta”, e raccoglie le variazioni che vi sono state negli ultimi mesi al servizio. Ricorda inoltre le modalità di piegamento degli imballaggi e di schiacciamento dei materiali in plastica per ridurre il volume dei rifiuti e gli orari di conferimento e rimozione dei contenitori. Il dispositivo prescrive le norme del corretto uso dei bidoni forniti in comodato a partire dall’obbligo di mantenerli nella propria resede o spazio di pertinenza e di riportarvi la propria Ragione Sociale, nominativo o identificativo. Solo per le utenze non domestiche che non potranno mantenere i bidoni nelle proprie pertinenze, sarà permesso fare richiesta scritta di deroga per far stazionare i contenitori in zona esterna adiacente all’attività o su spazi e aree pubbliche. La richiesta dovrà essere presentata attraverso una domanda – debitamente motivata e successivamente verificata con un sopralluogo – da protocollare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore. È previsto in questi casi il pagamento del corrispettivo relativo al regolamento COSAP. Infine si ricorda la possibilità per le utenze domestiche “non residenti” (o a seguito di richiesta di deroga delle residenti) potranno conferire i propri rifiuti in forma differenziata alle isole ecologiche informatizzate installate sul territorio comunale, attraverso un apposito badge.

In questi giorni partirà una campagna di controlli serrati al fine di limitare i fenomeni dell’abbandono indiscriminato di rifiuti e del non corretto conferimento del rifiuto differenziato per cui saranno messi in campo agenti della Polizia Municipale, anche in borghese, e le telecamere fisse e mobili. Si ricorda che le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti vanno dalle 100 euro alle 310 eurosecondo l’infrazione commessa, e che raddoppiano nel caso in cui la trasgressione sia commessa da un’attività commerciale, artigianale o agricola. Il testo dell’ordinanza è consultabile sull’Albo pretorio del

Comune di Camaiore e nella sezione news.