Raccolta differenziata in centro storico: avanti con le isole ecologiche

LUCCA – La raccolta differenziata sarà sempre più ‘isola ecologica a scomparsa’ nel centro storico di Lucca. E’ quanto emerge dalle intenzioni dell’assessore Francesco Raspini, che ha evidenziato come questo sistema si stia rivelando il migliore per mantenere il centro di Lucca più pulito.

Inizialmente le isole ecologiche erano poche e poco sfruttate, ma Raspini ha perseguito con tenacia la strada della realizzazione di nuove postazioni e sta lentamente aumentando le isole. «Non credo che arriveremo alle 22 stazioni che sarebbero necessarie per coprire in maniera ottimale il centro storico – afferma – ma è anche vero che stiamo lavorando assieme a Sistema Ambiente per individuare le aree dove possono sorgere le nuove postazioni, in modo da riuscire a venire incontro alle esigenze dei residenti».

La realizzazione delle isole non è mai semplice: le aree a disposizione non sono moltissime e soprattutto spesso i saggi archeologici non permettono la loro costruzione, come è accaduto nel caso di piazza Santa Maria Corteorlandini. In tutti i casi, i risultati che questa soluzione, che sta lentamente sostituendo il porta-a-porta, si sta rivelando buona. «Quella delle isole ecologiche a scomparsa – afferma Raspini – è la sola maniera che ritengo efficace per far sparire i rifiuti dalle strade».

Resta da sciogliere il nodo dei rifiuti degli esercizi pubblici e dei negozi, che hanno esigenze ovviamente diverse da quelle delle utenze domestiche: «Stiamo lavorando anche in questo senso – afferma l’assessore Raspini – e raccoglieremo le diverse esigenze, così da poter modulare il servizio in modo che questo risponda a quanto necessita da una parte ai negozi e dall’altra a bar e ristoranti, poiché le diverse tipologie di commercio hanno anche diversi bisogni».