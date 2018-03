Raccolta differenziata al top a Massarosa

MASSAROSA – Cresce la raccolta differenziata a Massarosa: è l’assessore all’Ambiente del Comune di Massarosa Agnese Marchetti è molto soddisfatta dei risultati raggiunti fino ad oggi per quanto riguarda la raccolta differenziata sul territorio comunale.

«Ci tengo a sottolineare – dichiara Marchetti – la crescita della percentuale della raccolta dei rifiuti differenziati che passa dal 46,8 % del 2016 al 52,7 % del 2017 quindi di ben 6 punti percentuali e che ci fa superare la media nazionale che si attesta al 52,5%. Altro dato da sottolineare è la riduzione di un terzo dei rifiuti indifferenziati, basti pensare che a febbraio 2018 rispetto a febbraio 2017 sono state prodotte 169,41 tonnellate in meno di rifiuti indifferenziati».

«Ovviamente questo primo importante traguardo raggiunto – afferma il sindaco Franco Mungai – non ci basta ma ci conferma che siamo sulla buona strada e ci dà l’energia giusta per andare avanti verso l’obiettivo di estendere entro la fine del nostro mandato la raccolta porta a porta anche nelle frazioni che ancora non hanno questo servizio».

Il Comune, attualmente sta monitorando il servizio che da poche settimane si è esteso nella collina nord (Bargecchia, Corsanico, Mommio Castello) e nella zona di Bozzano che va da Massarosa fino alla stazione. «L’obiettivo – conclude Marchetti – è di valutare gli effettivi risparmi conseguiti anche in queste frazioni con questo sistema di raccolta per poter valutare con più precisione come rendere più efficiente il servizio su tutto il territorio».