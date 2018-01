Quote produttive dell’Asl: per la Cisl ‘una decisione vergognosa’

LUCCA – A seguito della comunicazione aziendale circa il metodo di pagamento delle quote di produttività in una ottica di una ‘operazione di riallineamento’, metodo individuato unilateralmente dall’Azienda, la Cisl Fp di Lucca «contesta fortemente tale eventuale sistema che andrebbe a creare danno nei confronti degli operatori dipendenti, con particolare riferimento a coloro che, facendo conto sulla quota di produttività erogata mensilmente, si sono impegnati contraendo mutui per l’acquisto della prima casa o per altre necessità : ricevere in ritardo una parte del salario, in violazione degli accordi aziendali interni , ancora validi, può portare il lavoratore a non rispettare i pagamenti ai suoi creditori (banca per le rate del mutuo, o le Aziende erogatrici di forniture di utenze), accollandosi così le negative conseguenze che tutti conoscono».

La Cisl Fp, infatti, ricordaalla Direzione della USL Toscana nord ovest che, «in relazione all’erogazione delle quote del salario accessorio sono in essere ancora per la ex asl 2 di Lucca più contratti integrativi aziendali sottoscritti tra le parti, che prevedono l’erogazione del salario relativo alla produttività mediante acconti mensili e saldo. Detti accordi non possono assolutamente essere modificati da una sola parte, ma attraverso una intesa tra Direzione e organizzazioni sindacali».

«Il progressivo riallineamento ricercato dall ‘Azienda – continua il sindacato – necessita di un confronto e di un accordo tra le parti , per cui la Cisl Fp diffida la Direzione a procedere unilateralmente e chiede che le quote del salario accessorio continuino ad essere erogate mensilmente nel rispetto di quanto deciso dalle parti negli accordi integrativi della ex asl 2 di Lucca , sottoscritti in data 10 giugno 2013 e in data 17 dicembre 2014».

Infine il sindacato della funzione pubblica della Cisl avverte «fin d’ora che qualora non venga rispettato il patto contrattuale di cui sopra, si vedrà costretta a denunciare la violazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro , ovvero al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Lucca».