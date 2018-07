Quiriconi e Petretti preoccupati per la soppressione della guardia medica in Ortopedia

LUCCA – A proposito della nuova organizzazione prospettata dall’azienda sanitaria per il servizio notturno di ortopedia, la consigliera con delega alla sanità del Comune di Lucca Cristina Petretti e il neoeletto vicepresidente regionale dell’Ordine dei Medici, Umberto Quiriconi, esprimono preoccupazione per un’ipotesi che rischia di tradursi in un depauperamento della qualità complessiva del servizio, a danno in particolare di un’utenza fragile come quella anziana.

«Invitiamo l’Azienda sanitaria a ripensare le modalità organizzative prefigurate – dicono Petretti e Quiriconi – e ci mettiamo a disposizione, dopo aver consultato i colleghi interessati, per individuare una soluzione al problema onde gestire unicamente la situazione contingente senza compromettere l’efficienza di un servizio strategico per la comunità».

L’intervento riguarda la ventilata introduzione all’ospedale San Luca di un servizio ortopedico di reperibilità a chiamata, dunque limitato alle emergenze, durante l’orario notturno, in luogo della presenza stabile dell’attuale guardia attiva.