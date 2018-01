Quilici (Lega Nord): ‘Ascit si finanzia con i soldi dei capannoresi’

CAPANNORI – Nel 2018 la società Ascit senza dare una comunicazione preventiva ha modificato la riscossione della tariffa ITA passando dalla riscossione trimestrale in 4 rate alla riscossione semestrale in 2 rate, naturalmente come di solito chiedendo in anticipo la corresponsione degli importi dovuti e non alla fine del periodo di effettuazione del servizio.

Adesso si chiedono le somme con 5 mesi e più di anticipo, quindi finanziandosi con i soldi dei cittadini di Capannori a cui con successivamente (magari dopo un anno) arriva una nota di credito da Ascit, con soldi che vengono restituiti, dopo essere stati incassati in anticipo.

Ci chiediamo se questa procedura sia il caso che venga a cessare. Pensiamo che i servizi debbano essere pagati alla fine del periodo di tariffazione.

Il Commissario Provinciale Lega Toscana

Ilaria Quilici