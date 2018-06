Questa sera tornail grande Wresling al circolo FoRiMa di Marginone

MARGINONE – Dopo il successo degli anni passati, la Scuola Italiana Wrestling ritorna al circolo FoRiMa di Marginone ( Via Generale la Marmora , 4 ), nello spazio noto per ospitare la sagra del Cencio.

Questa sera Sabato 2 Giugno alle ore 21 e vedrà in azione lottatori, di calibro nazionale ed internazionale , provenienti dalla SIW , scuola italiana wrestling, realtà Natia della Toscana ma ormai radicata e consolidata in tutto lo Stivale.

Lo spettacolo, intitolato “Wildboar Wrestling presenta: Giorno del Giudizio” vedrà l’assegnazione del Campionato Italiano Di Wrestling, in un incontro che è culmine di un torneo a punti durato più di un anno;

A contendersi questo prestigioso riconoscimento ci saranno due atleti simbolo della disciplina in Italia: il primo è Fabio Ferrari , pluricampione italiano ed attuale campione POW in Germania, reduce da due tour internazionali ai Caraibi e in Medio Oriente, mentre il secondo è Tempesta , il quale oltre a poter vantare un palmarès di tutto rispetto è riconosciuto come fondatore della SIW e pioniere del Wrestling Italiano.

In questa Kermesse inoltre si sfideranno gli emergenti e imprevedibili “ Space Sharks” ,Wave e Darko, e gli attuali campioni della Divisione di Coppia, gli scaltri “ Latin Lovers” , Rafael e BonGiovanni , per contendersi l’Oro di categoria .

Vedremo anche in azione altre punte di diamante della scuderia come il neo-campione della WILD division “Lucha Pride”Picchio”, misterioso lottatore mascherato dalle incredibili doti acrobatiche e il veterano dei pesi leggeri “Saetta Verde” Alex Flash, che da poco è stato selezionato come trainer per un camp di allenamento in una prestigiosa scuola di wrestling nel Regno Unito.

Sarà senza dubbio una serata ricca di altrettanti incontri importanti e di sorprese, uno spettacolo emozionante adatto a tutta la famiglia che avverrà grazie al sodalizio sempre molto fruttuoso tra la Scuola Italiana Wrestling e il circolo FoRiMa.