“Quelli che aspettano il corso”: la Cittadella si anima in attesa del Carnevale

VIAREGGIO – Anche quest’anno la Cittadella del Carnevale di anima in attesa dell’inizio della manifestazione. Torna l’iniziativa “Quelli che aspettano il corso”, in programma domenica 21 gennaio in piazza Burlamacco. Sarà un pomeriggio di festa dedicato a grandi e piccini con i carri in miniatura e i Musei del Carnevale aperti.

Alla Cittadella le piccole costruzioni allegoriche, realizzate dall’associazione “Carri in miniatura”, sfileranno in un vero e proprio mini Corso di Carnevale, con tanto di scoppio del cannone e mini alzabandiera, come nella migliore tradizione. L’iniziativa prenderà il via alle ore 15 con Burlamacco, Ondina e Burlina (maschera dei carri in miniatura). A presentare la sfilata sarà Daniele Maffei, voce ufficiale del Carnevale di Viareggio.