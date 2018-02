Quattro arresti e sei denunce: il bilancio dell’operazione di controllo del territorio dei Carabinieri

LUCCA – Quattro arresti e sei denunce: è questo il bilancio di una serata di controlli messa in atto dai Carabinieri del Comando provinciale di Lucca, non solo nel capoluogo, ma anche ad Altopascio, Capannori, Porcari e Montecarlo.

L’operazione ha visto l’impiego di 30 miliati dell’Arma che hanno operato lungo le principali vie di comunicazione dei comuni interessati dal controllo, nonché all’altezza degli svincoli autostradali di Capannori ed Altopascio, sia in entrata che in uscita.

Particolare attenzione i carabinieri l’hanno messa per le strade che portano verso le zone meno urbanizzate, poiché qua si trovano abitazioni maggiormente isolate, facilmente bersaglio per ladri ‘pendolari’.

Nel complesso sono state controllate 60 auto e oltre 90 persone, di cui tre sono state arrestate. A finire in manette è stato un 26enne di origine senegalese, fermato ad Altopascio e che è risultato essere già destinatario di una misura cautelare di divieto di dimora nel comune del Tau, per il reato di rapina.

A Lucca, invece, sono stati arrestati un 32enne di origine marocchina e un italiano di 80 anni, ambedue colpiti da provvedimento di esecuzione di pena, il primo per una condanna a due anni di reclusione per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre il secondo in quanto responsabile di un episodio di danneggiamento, seguito da incendio per il quale era stato condannato a 7 mesi di reclusione.

A Capannori, invece, un italiano di 53 anni che era stato affidato in prova ai servizi sociali come conseguenza di una condanna a tre anni di reclusione per rapina, è stato arrestato a seguito della revoca della misura alternativa, a causa delle ripetute violazioni del provvedimento che erano state riscontrate.

Altre 5 persone sono state denunciate in stato di libertà per i reati di furto, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.